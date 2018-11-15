Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.11.2018
43 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 12

Alle drei Jahre sucht das Deutsche Bäckerhandwerk die besten Talente für die Bäcker-Nationalmannschaft. Hierfür haben sich in den Vorentscheiden vier Teams durchgesetzt. Auf der IBA in München, der führenden Weltmesse für Bäckerei, kommt es zum Finale um die Deutsche Meisterschaft. Katharina Regele und Florian Siegel kämpfen gemeinsam um den Titel. Und: GoG Schnitzel-Roulade

