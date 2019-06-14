Skylodge - Luxushotel am AbgrundJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.06.2019: Skylodge - Luxushotel am Abgrund
42 Min.Folge vom 14.06.2019Ab 12
Zur Schlafsuite sind es 400 Meter an einer steilen Felswand hoch. Nur schwindelfreie Personen dürfen einchecken. In einer wackligen Kapsel verbringen die Gäste eine Nacht für umgerechnet 700 Euro inklusive Abendessen. Das exklusive Hotel am Abgrund hängt in Peru über dem heiligen Tal der Inkas. Auch die Fahrt nach unten hat es in sich. Auf Stahlseilen gleiten die Gäste in hoher Geschwindigkeit an der Felswand entlang ins Tal. Abenteuer Leben Reporter Igor Rosenfeld ist weder Bergsteiger, noch Kletterer. Dennoch kraxelt er zum Hotel "Skylodge" am Felsen hoch. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins