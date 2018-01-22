Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 22.01.2018
44 Min.Folge vom 22.01.2018Ab 12

Die gute alte Röhre hat ausgedient, und in jedem Haushalt gibt es mittlerweile einen Flachbildfernseher. Sie bieten eine tolle Bildqualität und lassen sich einfach an die Wand hängen. Doch was bleibt, sind die lästigen Kabel, die dann runterhängen. Was tun? Kenny hat die Idee! Und: Spezialitätenbattle Schleswig-Holstein

