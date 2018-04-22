Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 22.04.2018
Folge vom 22.04.2018: In vier Schritten zum Grillprofi!

87 Min.Folge vom 22.04.2018Ab 12

Es ist absolutes Grillwetter am Wochenende! Jeder kann sich vom talentierten Griller zum Grillprofi mausern! Und das ist viel leichter als manch einer denkt. Die vier Schritte sind: Grill-Klassiker perfektionieren, gutes Fleisch erkennen, den richtigen Grill verwenden und die Grundzüge des American Barbecue beherrschen!

