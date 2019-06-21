Größte Märkte der Welt: Fleischmarkt in South BronxJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.06.2019: Größte Märkte der Welt: Fleischmarkt in South Bronx
42 Min.Folge vom 21.06.2019Ab 12
Der "Hunts Point Cooperative Market" ist der größte Fleischmarkt der Welt. In der berühmtberüchtigten South Bronx wurde der Markt 1972 gebaut. Bei einem der größten Fleischproduzenten schaut Johannes Zenglein hinter die Kulissen und hilft beim Transport, Zuschnitt und Auslieferung mit. Dabei geht unser Reporter der Frage nach, wie die Fleischhändler es schaffen, die gesamte Metropolregion NY mit über 22 Millionen Menschen, mit Fleisch von höchster Qualität zu versorgen. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins