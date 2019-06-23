Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Episode 154

Kabel EinsFolge vom 23.06.2019
Episode 154

Episode 154Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.06.2019: Episode 154

91 Min.Folge vom 23.06.2019Ab 12

Hot Pot, Dim Sum und Kung Fu Deluxe - Dirk Hoffmann ist in Hongkong. Was der TV-Koch dort erlebt, ist eine echte Herausforderung. Grill Experte Patrick Ryan hingegen ist in Carolina unterwegs, um die besten BBQ Restaurants ausfindig zu machen. Furious Pete reist nach Wien und trifft auf unzählige seiner Fans, die das Können des Meisters sehen wollen. Doch wie bekommen unserem Furious Wiener Schnitzel, Knödel und andere österreichische Schmankerl? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen