Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.06.2019: Episode 154
91 Min.Folge vom 23.06.2019Ab 12
Hot Pot, Dim Sum und Kung Fu Deluxe - Dirk Hoffmann ist in Hongkong. Was der TV-Koch dort erlebt, ist eine echte Herausforderung. Grill Experte Patrick Ryan hingegen ist in Carolina unterwegs, um die besten BBQ Restaurants ausfindig zu machen. Furious Pete reist nach Wien und trifft auf unzählige seiner Fans, die das Können des Meisters sehen wollen. Doch wie bekommen unserem Furious Wiener Schnitzel, Knödel und andere österreichische Schmankerl? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins