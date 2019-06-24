Jugend kann nicht kochen: HühnerfrikasseeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.06.2019: Jugend kann nicht kochen: Hühnerfrikassee
Folge vom 24.06.2019Ab 12
Hühnerfrikassee - ein deutscher Klassiker. Dazu selbstgemachtes Kartoffelpüree. Wer kennt es nicht? Easy für Achim Müller, doch wie stehen die jungen Kandidaten zu dem Gericht? Wie immer gilt: Kein Telefon, kein Internet und natürlich auch kein Kochbuch. An Zutaten ist alles da, aber: Jeder muss die richtigen alleine auswählen. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
