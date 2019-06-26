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Abenteuer Leben am Sonntag

Das beste Asado der Welt

Kabel EinsFolge vom 26.06.2019
Das beste Asado der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.06.2019: Das beste Asado der Welt

42 Min.Folge vom 26.06.2019Ab 12

Die Argentinier sind davon überzeugt, dass ihr Fleisch am besten schmeckt. Tatsächlich ist das Angus-Beef aus dem südamerikanischen Land für höchste Qualität bekannt. Chefkoch Dirk Hoffmann reist ans andere Ende der Welt, um die Geheimnisse rund um das beste Asado zu lüften. Vor allem will er klären, worin genau die feinen, aber kleinen Unterschiede beim Grillen liegen. Rechte: kabel eins

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