Do-it-yourself: Schwebebett im Westernstyle

Kabel EinsFolge vom 27.06.2019
42 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12

Vintage ist nach wie vor der große Renner bei do-it-yourself-Möbeln. Umso schöner, wenn man den Used-Look gar nicht erst künstlich erzeugen muss. Denn aus alten Dachbalken zaubern Superheimwerker Tommo und Reporter Tobi ein Schwebebett im Westernstyle. Ein absoluter Hingucker! Rechte: kabel eins

