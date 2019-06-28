Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Johannes on Tour: Mexiko

Kabel Eins
Folge vom 28.06.2019
Johannes on Tour: Mexiko

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.06.2019: Johannes on Tour: Mexiko

42 Min.
Folge vom 28.06.2019
Ab 12

Pulque, Barbacoa und Nezahualcoyotl - Begriffe, die Johannes Zenglein noch nie gehört hat. Unser Reporter reist nach Mexiko und will die Seiten des Landes entdecken, die den meisten Urlaubern verborgen bleiben. Dafür erkundet er mit einem Graffitikünstler das gefährlichste Problemviertel von Mexico City: Nezahualcoyotl. Kein Tag vergeht hier ohne Schüsse und Gewalt. Und auf einem Food-Festival lernt Johannes die skurrilsten Tacos mit Innereien vom Rind und Insekten kennen. Rechte: kabel eins

