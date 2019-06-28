Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.06.2019: Johannes on Tour: Mexiko
42 Min.Folge vom 28.06.2019Ab 12
Pulque, Barbacoa und Nezahualcoyotl - Begriffe, die Johannes Zenglein noch nie gehört hat. Unser Reporter reist nach Mexiko und will die Seiten des Landes entdecken, die den meisten Urlaubern verborgen bleiben. Dafür erkundet er mit einem Graffitikünstler das gefährlichste Problemviertel von Mexico City: Nezahualcoyotl. Kein Tag vergeht hier ohne Schüsse und Gewalt. Und auf einem Food-Festival lernt Johannes die skurrilsten Tacos mit Innereien vom Rind und Insekten kennen. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins