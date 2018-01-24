Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Kurzfristig haben sich Gäste angesagt? Oder einfach keine Lust und Zeit selber Essen machen? Kein Problem: Es gibt Lieferdienste für so einen Fall. Viele von ihnen bieten querbeet fast alles aus einer Hand an: Chinesisch, Griechisch, Indisch, Türkisch. Das alles angeblich "authentisch", mit "ausgewählten Zutaten" und anderen vollmundigen Versprechen. Kann das sein? "Abenteuer Leben täglich" hat das getestet und böse Überraschungen erlebt. Und: Alb-Schnecken

