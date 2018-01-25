Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lardo - das weiße Gold von Carrara

Kabel EinsFolge vom 25.01.2018
44 Min.Folge vom 25.01.2018Ab 12

Lardo - es ist das Fett. Das pure Fett. Zehn Monate lang reift es. Am Ende entsteht eine köstliche Delikatesse. 40 Euro pro Kilo kostet dann das weiße Gold Carraras. Was macht es so besonders? Und was hat der berühmte Carrara Marmor mit Fett zu tun? Wir lösen das Geheimnis. Und: Life Hacks 49 - gute Vorsätze

