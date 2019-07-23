Schnitzeljagd mit Olli und Markus - BerlinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.07.2019: Schnitzeljagd mit Olli und Markus - Berlin
42 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12
Der Schnitzelcheck geht in eine neue Runde, denn wer lecker essen will, muss wissen wo. Die Schnitzelfreunde Olli und Markus machen sich auf die Pirsch. Dieses Mal im Visier der hemdsärmeligen Tester: Schnitzel-Köstlichkeiten zu guten Preisen. Bei der Schnitzeljagd achten Olli und Markus besonders auf die Aspekte Qualität, Geschmack, Sauberkeit, Service und Preise. Die Experten testen in dieser Folge fünf ausgewählte Schnitzelhäuser in Berlin. Sie bestellen die leckersten Schnitzel der Stadt und reihen sich ins Küchenteam ein. Auf das Testessen folgt ihr Fazit. Wie gut sind Deutschlands Schnitzelhäuser? Rechte: kabel eins
