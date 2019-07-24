Beten auf Raedern - kuriose Drive-InsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.07.2019: Beten auf Raedern - kuriose Drive-Ins
42 Min.Folge vom 24.07.2019Ab 12
Amerika: Land der Drive-Ins. Ein Pastor lädt zur weltweit einzigen Drive-In-Messe, die Drive-in-Hochzeiten von Las Vegas sind legendär. Aber: gehen die Amis jetzt soweit, dass es sogar Gras am Schalter gibt? Klingt zu skurril um wahr zu sein. Mein verrückter Nachbar - Barbies soweit das Auge reicht, eine Barbie-Klinik und einen Guinness-Welt-Rekord: In ihrem Düsseldorfer Wohnhaus hat sich Barbie-Expertin Bettina Dorfmann einen Lebenstraum erfüllt: Neben Bad und Wohnzimmer sammelt sie 18.000 Puppen. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins