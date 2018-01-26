Mzolis - der Megametzger von KapstadtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.01.2018: Mzolis - der Megametzger von Kapstadt
43 Min.Folge vom 26.01.2018Ab 12
Barbecue meets Beats: das "Mzolis" ist der kulinarische Geheimtipp in Kapstadts gefährlichstem Township Gugulethu. Schwarz und weiß - Einheimische und Touristen - alle kommen hierher, um das berühmte "Mzoli Meat" zu essen und die unvergleichliche Atmosphäre aufzusaugen, die hier an jedem Wochenende herrscht. Das Mzolis ist Metzgerei, Imbiss, Restaurant, Disko und Club in einem. Direkt am Eingang sucht man sich an einer riesigen Theke aus, was man später essen will.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins