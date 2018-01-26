Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Mzolis - der Megametzger von Kapstadt

Kabel EinsFolge vom 26.01.2018
Mzolis - der Megametzger von Kapstadt

Mzolis - der Megametzger von KapstadtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.01.2018: Mzolis - der Megametzger von Kapstadt

43 Min.Folge vom 26.01.2018Ab 12

Barbecue meets Beats: das "Mzolis" ist der kulinarische Geheimtipp in Kapstadts gefährlichstem Township Gugulethu. Schwarz und weiß - Einheimische und Touristen - alle kommen hierher, um das berühmte "Mzoli Meat" zu essen und die unvergleichliche Atmosphäre aufzusaugen, die hier an jedem Wochenende herrscht. Das Mzolis ist Metzgerei, Imbiss, Restaurant, Disko und Club in einem. Direkt am Eingang sucht man sich an einer riesigen Theke aus, was man später essen will.

Alle verfügbaren Folgen