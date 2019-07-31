Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann on Tour: Buenos Aires

Kabel Eins Folge vom 31.07.2019
Dirk Hoffmann on Tour: Buenos Aires

Dirk Hoffmann on Tour: Buenos AiresJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 31.07.2019: Dirk Hoffmann on Tour: Buenos Aires

42 Min.Folge vom 31.07.2019Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann ist in Argentinien, Buenos Aires. Was essen die Einheimischen am liebsten? Weltberühmt sind ihre Steaks. Doch die Argentinier essen selbstverständlich nicht nur Fleisch. Eine bittersüße Speise hat es ihnen besonders angetan: Dulce de Leche, aus der die leckeren Kekse "Alfajores" gemacht werden. Und in den Lokalen "Anti-Gourmet" und "Santa Evita" lernt Dirk, was die Oma am liebsten kocht. Rechte: kabel eins

