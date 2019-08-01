Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 01.08.2019
42 Min.Folge vom 01.08.2019Ab 12

Henzes Exoten-MenüGesund schlemmen und leckere Neuheiten: Profikoch Christian Henze probiert für Abenteuer Leben täglich die neuesten Foodtrends. Exoten aus aller Welt, die auch bei uns in Deutschland immer öfter auftauchen. Doch was können diese Superfoods und wie schmecken sie? Christian Henze zeigt uns einfache und bekannte Gerichte, die dank der Exoten zu einem Highlight werden. JKNK Kasseler Jugend kann nicht kochen geht in die nächste Runde. Rechte: kabel eins

