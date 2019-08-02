Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.08.2019: Die besten Strand-Hacks
42 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12
Sommer ist immer auch Zeit für den Strand und Pool. Endlich richtig braun werden, wenn da nicht ständig irgendein Problem wäre: die beschlagene Taucherbrille und überall der nervige Sand. Marleen und Sarah testen die besten Tricks aus dem Internet, mit denen den Tücken des Sommers aus dem Weg gehen kann. Und: Whirlpool für unter 300? Rechte: kabel eins
