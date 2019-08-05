Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 05.08.2019
88 Min.Folge vom 05.08.2019Ab 12

Er war bei "Wer wird Millionär", er hat bei Promi-Big-Brother alle hinter sich gelassen und ging als Sieger aus der Sendung hervor, er war Backshop-Betreiber und Radiomoderator. Jetzt ist Aaron Troschke: Polizist! Oder genauer gesagt: Polizei-Praktikant! Der 28-Jährige ist mit den Beamten einen Tag lang im harten Pflaster Berlin-Wedding unterwegs. Und: Die geheimen Super-Steaks / Die "Bauschwestern" Nina und Ellen und ihr Haustraum / Im Zirbenbett zum perfekten Schlaf? Rechte: kabel eins

