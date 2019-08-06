Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der XXL Festival-Discounter

Kabel EinsFolge vom 06.08.2019
42 Min.Folge vom 06.08.2019Ab 12

Feiern ohne Ende, dafür will ALDI SÜD mit seiner Festivalfiliale und ihrem eigens angepassten Sortiment für das Southside sorgen. Doch wird es dem Team möglich sein, den großen Ansturm der Musikbegeisterten standzuhalten? "Abenteuer Leben" begleitet das 200 Mann starke Team des Discounters bei diesem gigantischen Projekt. Rechte: kabel eins

