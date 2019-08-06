Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.08.2019: Der XXL Festival-Discounter
42 Min.Folge vom 06.08.2019Ab 12
Feiern ohne Ende, dafür will ALDI SÜD mit seiner Festivalfiliale und ihrem eigens angepassten Sortiment für das Southside sorgen. Doch wird es dem Team möglich sein, den großen Ansturm der Musikbegeisterten standzuhalten? "Abenteuer Leben" begleitet das 200 Mann starke Team des Discounters bei diesem gigantischen Projekt. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
