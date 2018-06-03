Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Der spektakulärste Wasserpark der Welt

Kabel EinsFolge vom 03.06.2018
Der spektakulärste Wasserpark der Welt

Der spektakulärste Wasserpark der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.06.2018: Der spektakulärste Wasserpark der Welt

90 Min.Folge vom 03.06.2018Ab 12

Die Insel Hainan im Süden Chinas gilt als das "Hawaii Asiens". Neben traumhaften Stränden soll es dort nun auch den neuesten und spektakulärsten Wasserpark der Welt geben. "Abenteuer Leben"- Urlaubs-Experte Kai Böcking checkt, ob sich ein Urlaub auf Hainan auch für uns Deutsche lohnt. Weitere Themen: Tommy Scheel gibt bei der DTM Vollgas / Die Camping-Stadt / Die neuesten Freizeit-Gadgets

Alle verfügbaren Folgen