Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Das beste Grillschwein der Welt

Kabel EinsFolge vom 08.08.2019
Das beste Grillschwein der Welt

Das beste Grillschwein der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.08.2019: Das beste Grillschwein der Welt

42 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 12

Ein Spanferkel zu grillen, gilt als absolute Königsdisziplin. Und das nicht ohne Grund: Die perfekte Würzmischung, die richtige Grilltemperatur und die Auswahl des Tiers sind entscheidend fürs Gelingen. Um das Geheimnis des besten Spanferkels der Welt zu lüften, besuchen wir Profi-Griller rund um den Globus. Und: Top X der beliebtesten Eisdielen Deutschlands / Achims Küchentricks: Tomate Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen