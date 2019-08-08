Das beste Grillschwein der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.08.2019: Das beste Grillschwein der Welt
Folge vom 08.08.2019
Ein Spanferkel zu grillen, gilt als absolute Königsdisziplin. Und das nicht ohne Grund: Die perfekte Würzmischung, die richtige Grilltemperatur und die Auswahl des Tiers sind entscheidend fürs Gelingen. Um das Geheimnis des besten Spanferkels der Welt zu lüften, besuchen wir Profi-Griller rund um den Globus. Und: Top X der beliebtesten Eisdielen Deutschlands / Achims Küchentricks: Tomate Rechte: kabel eins
