Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Top 5 Steak-Hacks

Kabel EinsFolge vom 15.08.2019
Top 5 Steak-Hacks

Top 5 Steak-HacksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.08.2019: Top 5 Steak-Hacks

42 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 12

Ein perfektes Steak lässt so manches Herz höherschlagen. Wenn es dann auch noch den ein oder anderen Trick gibt, das Fleisch noch zarter und leckerer zu machen, kann der Grillabend kommen. Profikoch Timo Hinkelmann und Moderatorin Seraphina Kalze testen die Top 5 Steak Hacks. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen