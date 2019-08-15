Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.08.2019: Top 5 Steak-Hacks
42 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 12
Ein perfektes Steak lässt so manches Herz höherschlagen. Wenn es dann auch noch den ein oder anderen Trick gibt, das Fleisch noch zarter und leckerer zu machen, kann der Grillabend kommen. Profikoch Timo Hinkelmann und Moderatorin Seraphina Kalze testen die Top 5 Steak Hacks. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins