Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Achim on Tour: Deutsche Küche in China

Kabel EinsFolge vom 22.08.2019
Achim on Tour: Deutsche Küche in China

Achim on Tour: Deutsche Küche in ChinaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.08.2019: Achim on Tour: Deutsche Küche in China

43 Min.Folge vom 22.08.2019Ab 12

Ein Bier-Etikett hat die Stadt weltweit bekannt gemacht: Qingdao. Besser bekannt auch als "Die Deutsche Stadt am Gelben Meer". Von 1898 bis 1919 war die ostchinesische Metropole eine deutsche Kolonie. Neben dem Bier erinnern heute noch viele Gebäude und die Küche an die deutsche Vergangenheit. Deshalb haben wir unseren Experten für Hausmannskost auf Reisen geschickt - Küchenchef Achim Müller auf den Spuren der deutschen Küche in China. Und: D.I.Y. mit Mark Kühler: Luxusgrill Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen