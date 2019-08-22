Achim on Tour: Deutsche Küche in ChinaJetzt kostenlos streamen
Ein Bier-Etikett hat die Stadt weltweit bekannt gemacht: Qingdao. Besser bekannt auch als "Die Deutsche Stadt am Gelben Meer". Von 1898 bis 1919 war die ostchinesische Metropole eine deutsche Kolonie. Neben dem Bier erinnern heute noch viele Gebäude und die Küche an die deutsche Vergangenheit. Deshalb haben wir unseren Experten für Hausmannskost auf Reisen geschickt - Küchenchef Achim Müller auf den Spuren der deutschen Küche in China. Und: D.I.Y. mit Mark Kühler: Luxusgrill Rechte: kabel eins
