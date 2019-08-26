Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.08.2019: Die größte Lieferpizza
43 Min.Folge vom 26.08.2019Ab 12
Einen Durchmesser von 1,80 hat sie: Daniel Wölkes größte Lieferpizza der Welt. Sage und schreibe 60 normale Pizzen passen in das XXL-Mahl. Kostenpunkt 330 Euro. Damit die Pizza auch lieferbar ist, hat Daniel einen Spezialanhänger anfertigen lassen. "Abenteuer Leben" hat den Bäcker in Schloss Holte Stukenbrock besucht. Und: Der Anti-Schnarchhilfen-Test / Das Comeback der Innereien
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
