Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Teure Bagatellen - Sommeredition

Kabel EinsFolge vom 27.08.2019
Teure Bagatellen - Sommeredition

Teure Bagatellen - SommereditionJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.08.2019: Teure Bagatellen - Sommeredition

43 Min.Folge vom 27.08.2019Ab 12

Bagatelldelikte sind im deutschen Strafverfahrensrecht Vergehen von geringer Bedeutung. Manche vermeintlichen kleinen Delikte können aber tatsächlich richtig ins Geld gehen oder gar zu Haftstrafen führen. Ein paar davon, welche man besonders zur heißen Jahreszeit begehen kann, stellt "Abenteuer Leben" vor.

Alle verfügbaren Folgen