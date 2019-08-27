Teure Bagatellen - SommereditionJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.08.2019: Teure Bagatellen - Sommeredition
43 Min. Ab 12
Bagatelldelikte sind im deutschen Strafverfahrensrecht Vergehen von geringer Bedeutung. Manche vermeintlichen kleinen Delikte können aber tatsächlich richtig ins Geld gehen oder gar zu Haftstrafen führen. Ein paar davon, welche man besonders zur heißen Jahreszeit begehen kann, stellt "Abenteuer Leben" vor.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
