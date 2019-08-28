Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 28.08.2019
Folge vom 28.08.2019: Sommer-Gadgets 2019

43 Min.Folge vom 28.08.2019Ab 12

Lust auf einen Sommer mit Spiel, Spaß und kühler Erfrischung? Radio-Moderatorin Steffi Burmeister und Student Jonas Grigutis testen die Gadget-Neuheiten für den Sommer 2019 und zeigen uns, wie man sich dieses Jahr am besten abkühlt und sich die Zeit versüßt! Und: Kleben statt wegwerfen / Arschbomben-WM

