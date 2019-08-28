Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.08.2019: Sommer-Gadgets 2019
43 Min.Folge vom 28.08.2019Ab 12
Lust auf einen Sommer mit Spiel, Spaß und kühler Erfrischung? Radio-Moderatorin Steffi Burmeister und Student Jonas Grigutis testen die Gadget-Neuheiten für den Sommer 2019 und zeigen uns, wie man sich dieses Jahr am besten abkühlt und sich die Zeit versüßt! Und: Kleben statt wegwerfen / Arschbomben-WM
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins