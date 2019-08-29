Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Fast Food Hacker - Carbonara

Kabel EinsFolge vom 29.08.2019
Fast Food Hacker - Carbonara

Fast Food Hacker - CarbonaraJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.08.2019: Fast Food Hacker - Carbonara

42 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 12

Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Der Hobby-Koch und Allrounder Mergim Muja und die Profi-Köchin Sybille Schönberger - Deutschlands ehemals jüngste Sterneköchin - versuchen hinter den leckeren Geschmack von Spaghetti Carbonara zu kommen. Doch wie wird eine echte Carbonara in ihrem Ursprungsland Italien zubereitet und welche Zutaten sind ein absolutes No-Go? Lüften die Fast Food Hacker das Geheimnis des Originalrezepts?

Alle verfügbaren Folgen