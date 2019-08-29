Fast Food Hacker - CarbonaraJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.08.2019: Fast Food Hacker - Carbonara
42 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 12
Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Der Hobby-Koch und Allrounder Mergim Muja und die Profi-Köchin Sybille Schönberger - Deutschlands ehemals jüngste Sterneköchin - versuchen hinter den leckeren Geschmack von Spaghetti Carbonara zu kommen. Doch wie wird eine echte Carbonara in ihrem Ursprungsland Italien zubereitet und welche Zutaten sind ein absolutes No-Go? Lüften die Fast Food Hacker das Geheimnis des Originalrezepts?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
