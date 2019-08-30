Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins Folge vom 30.08.2019
43 Min. Ab 12

Frauen in Männerberufen wird es im "Macho-Land" Russland besonders schwergemacht. Trotzdem gibt es Mädels, die sich nicht einschüchtern lassen! So wie Alexandra. Sie ist eine der wenigen Trucker Babes in Putins Riesenreich. Warum arbeitet sie als Fernfahrerin, wo es doch dafür keine Anerkennung, sondern nur Stress, Strapazen und Anfeindungen gibt?

