Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.08.2019: Trucker Babe in Russland
43 Min.Folge vom 30.08.2019Ab 12
Frauen in Männerberufen wird es im "Macho-Land" Russland besonders schwergemacht. Trotzdem gibt es Mädels, die sich nicht einschüchtern lassen! So wie Alexandra. Sie ist eine der wenigen Trucker Babes in Putins Riesenreich. Warum arbeitet sie als Fernfahrerin, wo es doch dafür keine Anerkennung, sondern nur Stress, Strapazen und Anfeindungen gibt?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins