Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.09.2019: Unbekanntes Gemüse - Quiz mit Biss
43 Min.Folge vom 02.09.2019Ab 12
Am 2. September startet eine neue Quiz-Sendung mit der Moderatorin Madita von Hülsen auf Kabel Eins. Täglich um 18:55 Uhr heißt es "Quiz mit Biss". In der Sendung treten jeweils zwei Rate-Paare gegeneinander an. Sie müssen Fragen rund um das Thema Lebensmittel und Ernährung erraten. Mit guter Laune und viel Action führt Kabel 1 Moderatorin Madita durch die Sendung. Unterstützt wird sie von dem Ernährungsexperten Sebastian Lege. Er klärt auf und liefert spannende neue Hintergrundinformationen zu kniffligen Fragen rund um das Thema Ernährung Die neue Quiz-Sendung für alle, die mehr über Lebensmittel erfahren möchten.
