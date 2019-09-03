Deutschlands beste EisdielenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.09.2019: Deutschlands beste Eisdielen
42 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 12
Wo findet man Deutschlands beste Eisdielen? Um diese Frage zu klären, hat sich "Abenteuer Leben" auf die Suche begeben, um in jeder Stadt die beliebteste Eisdiele zu finden. Und: Japans bester und bekanntester Bäcker spricht deutsch
