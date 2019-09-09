Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Payback - bekommt man wirklich Geld zurück?

Kabel Eins
Folge vom 09.09.2019
Payback - bekommt man wirklich Geld zurück?

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.09.2019: Payback - bekommt man wirklich Geld zurück?

43 Min.
Ab 12

Haben Sie eine Payback-Karte? Diesen Satz kennt jeder. Doch lohnt sich das Punktesammeln? Payback behauptet ja schon mit seinem Firmennamen: Bei uns gibt's Geld zurück. Ob das stimmt? Punktekönigin Nuriye nimmt uns mit zum Einkaufen und verrät Tipps, um möglichst viel Geld zu sparen. Und: Mama kann nicht kochen - Schnitzel

