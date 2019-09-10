Dirk Hoffmann on Tour: JamaikaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.09.2019: Dirk Hoffmann on Tour: Jamaika
43 Min.Folge vom 10.09.2019Ab 12
Jamaika ist ein beliebtes Reiseziel. Doch neben Sonne, türkisblauem Wasser und Reggae-Musik, hat die Karibikinsel auch einige kulinarische Kuriositäten zu bieten: Ob Giftfrucht zum Frühstück, ein gegrillter Pudding oder eine Kaffee-Soße - die jamaikanische Küche überrascht selbst weltkundige Kochprofis wie "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hofmann. Der macht sich auf die Suche nach den besten einheimischen Gerichten und Zutaten. Und: Die größte Hüpfburg der Welt - für Erwachsene
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
