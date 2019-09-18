Omas Superfood: Vintage GemüseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.09.2019: Omas Superfood: Vintage Gemüse
Folge vom 18.09.2019
Gemüse-Guru Johannes Schwarz hat sein "Grünes Reich" am Stadtrand von München. In seiner Gärtnerei hat sich der studierte Gartenbauer auf den Anbau von seltenen Gemüsesorten spezialisiert. Was kann man leckeres aus Ur-Karotte, Tagetes und Taglilien auf den Teller zaubern? Vergessenes Gemüse, wie früher aus Omas Garten. Und: Tuningkontrolle Stuttgart
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
