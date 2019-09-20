Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 20.09.2019
Linsen sind zwar ein typisch deutsches Gericht, aber die meisten Hülsenfrüchte, die auf unseren Tellern landen, sind Importe aus Kanada oder Indien. In Deutschland werden sie schon lange nicht mehr angebaut. Bis auf eine Ausnahme: In der Schwäbischen Alb gibt es seit einigen Jahren wieder Bauern, die die kleinen leckeren Dinger anbauen. Reporter Alex Königs hat sich dort umgesehen.

