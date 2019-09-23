Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Hybrid Food 2019

Kabel EinsFolge vom 23.09.2019
Hybrid Food 2019

Hybrid Food 2019Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.09.2019: Hybrid Food 2019

43 Min.Folge vom 23.09.2019Ab 12

Lisa Angermann beschäftigt sich heute mit dem Thema Hybrid-Food, um genau zu sein, mit neuen Kreationen aus zwei altbewährten Rezepten. Die skurrilen Kreuzungen haben Amerika schon längst im Griff. Jetzt erobert der Trend auch unsere Geschmacksnerven im Sturm. Und: Der deutsche Würstchenmacher in Mexiko / GoG Schimmelkäse-Eis mit Nusskrokant

Alle verfügbaren Folgen