Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.09.2019: Hybrid Food 2019
43 Min.Folge vom 23.09.2019Ab 12
Lisa Angermann beschäftigt sich heute mit dem Thema Hybrid-Food, um genau zu sein, mit neuen Kreationen aus zwei altbewährten Rezepten. Die skurrilen Kreuzungen haben Amerika schon längst im Griff. Jetzt erobert der Trend auch unsere Geschmacksnerven im Sturm. Und: Der deutsche Würstchenmacher in Mexiko / GoG Schimmelkäse-Eis mit Nusskrokant
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
