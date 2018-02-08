Jugend kann nicht kochen: PannfischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.02.2018: Jugend kann nicht kochen: Pannfisch
44 Min.Folge vom 08.02.2018Ab 12
Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal ist er in Rostock, direkt an der Ostseeküste. Eine neue Stadt, fünf neue Kandidaten und eine neue Aufgabe: Pannfisch mit Bratkartoffeln und einer leckeren Senfsoße - ob das jemand hinbekommt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins