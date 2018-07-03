Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadt, Land, Fun: Saarland

Kabel Eins
Folge vom 03.07.2018
Folge vom 03.07.2018: Stadt, Land, Fun: Saarland

42 Min.
Ab 12

Das Saarland ist mit 2.500 Quadratkilometern gerade mal doppelt so groß wie Berlin und liegt am äußersten Ende Deutschlands. Erst 1949 trat es der Bundesrepublik bei und hatte davor sogar seine eigene Olympiamannschaft. In unserer neuen Folge von "Stadt, Land Fun" zeigt ihnen Reporter Alex Königs coole Übernachtungen mit Abenteuer-Faktor am Cloef; die verrückte Kartoffel-Spezialität Dibbelabbes und vieles mehr!

