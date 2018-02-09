Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.02.2018: Das Dart-Wunderkind
Folge vom 09.02.2018
Deutscher Meister und Europameister ist er, Weltmeister will er noch werden. Dabei ist David Nachreiner gerade mal elf Jahre alt. Reihenweise schlägt er bei Turnieren erwachsene Turnierspieler und gilt als der "Boris Becker" des deutschen Dartsports. "Abenteuer Leben täglich" hat ihn für zwei Tage begleitet. Und: Skurrile Pizza 9
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
