Kabel EinsFolge vom 09.02.2018
Folge vom 09.02.2018: Das Dart-Wunderkind

43 Min.Folge vom 09.02.2018Ab 12

Deutscher Meister und Europameister ist er, Weltmeister will er noch werden. Dabei ist David Nachreiner gerade mal elf Jahre alt. Reihenweise schlägt er bei Turnieren erwachsene Turnierspieler und gilt als der "Boris Becker" des deutschen Dartsports. "Abenteuer Leben täglich" hat ihn für zwei Tage begleitet. Und: Skurrile Pizza 9

