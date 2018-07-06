Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Bodypainting-WM

Kabel EinsFolge vom 06.07.2018
Bodypainting-WM

Bodypainting-WMJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.07.2018: Bodypainting-WM

43 Min.Folge vom 06.07.2018Ab 12

Pinsel, Schwamm und Airbrush - damit entstehen nicht nur Kunstwerke auf Leinwänden, sondern auch auf menschlichen Körpern! Bodypainting heißt diese Kunst und die Besten der Szene treten jährlich beim "World Bodypainting Festival" an - die Königsklasse der bunt bemalten Nackedeis! Wer macht den ersten Platz und ist der Bodypainting-König?

Alle verfügbaren Folgen