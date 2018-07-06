Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.07.2018: Bodypainting-WM
43 Min.Folge vom 06.07.2018Ab 12
Pinsel, Schwamm und Airbrush - damit entstehen nicht nur Kunstwerke auf Leinwänden, sondern auch auf menschlichen Körpern! Bodypainting heißt diese Kunst und die Besten der Szene treten jährlich beim "World Bodypainting Festival" an - die Königsklasse der bunt bemalten Nackedeis! Wer macht den ersten Platz und ist der Bodypainting-König?
