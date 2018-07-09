Frittenwerk - Deutschlands größte PommesbudeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.07.2018: Frittenwerk - Deutschlands größte Pommesbude
42 Min.Folge vom 09.07.2018Ab 12
Hier dreht sich alles um Pommes! Und zwar Pommes als Hauptspeise. Die Essener Filiale der Fast Food Kette "Frittenwerk" ist mit einer Fläche von 500 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, Deutschlands größte Pommesbude. Die Hausspezialität: kanadische "Poutine". Showkoch Matthias Ruta schaut für "Abenteuer Leben täglich" hinter die Kulissen der Pommesmacher.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins