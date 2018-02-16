JKNK Schaschlik The Voice Of Germany SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.02.2018: JKNK Schaschlik The Voice Of Germany Spezial
43 Min.Folge vom 16.02.2018Ab 12
Ein deftiger Schaschlikspieß mit einer würzigen Zigeunersauce und knusprigen Pommes. Da singen wir doch glatt eine Lobeshymne drauf. Aber nur wenn Achim am Herd steht. Denn leider haben die heutigen Kandidaten neben ihrem Gesangstalent auch ihre Kochkünste bewiesen. Das Ergebnis: Eher Katzenjammer. Fade Pommes, roher Rollbraten und suppige Suppe. Oder hat einer vielleicht doch den Dreh raus wie man kocht?
