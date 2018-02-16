Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK Schaschlik The Voice Of Germany Spezial

Kabel Eins
Folge vom 16.02.2018
JKNK Schaschlik The Voice Of Germany Spezial

JKNK Schaschlik The Voice Of Germany SpezialJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.02.2018: JKNK Schaschlik The Voice Of Germany Spezial

43 Min.
Ab 12

Ein deftiger Schaschlikspieß mit einer würzigen Zigeunersauce und knusprigen Pommes. Da singen wir doch glatt eine Lobeshymne drauf. Aber nur wenn Achim am Herd steht. Denn leider haben die heutigen Kandidaten neben ihrem Gesangstalent auch ihre Kochkünste bewiesen. Das Ergebnis: Eher Katzenjammer. Fade Pommes, roher Rollbraten und suppige Suppe. Oder hat einer vielleicht doch den Dreh raus wie man kocht?

