Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.02.2018: Die Hausmeister
44 Min.Folge vom 19.02.2018Ab 12
Sie leben für und in ihren Siedlungen. Doch ihr Arbeitsplatz könnte kaum unterschiedlicher sein. Norman Salzwedel ist Hausmeister in einer der größten zusammenhängenden Plattenbausiedlungen Berlins. Über 1.000 Menschen wohnen in den Hochhäusern im Stadtteil Lichtenberg. Ganz anders das Hausmeisterehepaar Petra und Hajo Schadow aus Neukölln. Seit über zehn Jahren ist das Paar für die Mieter ihrer Altbausiedlung da. Und: Ding Dong 21
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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