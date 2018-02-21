Johannes on Tour: Crazy JapanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.02.2018: Johannes on Tour: Crazy Japan
43 Min.Folge vom 21.02.2018Ab 12
Alltagsstress mit einem menschlichem Roboter, Riesenerfolg mit sinnlosen Erfindungen oder eine Go-Cart Fahrt als Comicfigur verkleidet, mitten über die größte Kreuzung der Welt. Diese Verrücktheiten kann es nur in einer Stadt geben - Tokio. Und es gibt noch mehr crazy Geschichten in Japan, die Johannes Zenglein im Land der aufgehenden Sonne erlebt. Eine besondere Überraschung bietet unserem Reporter ein Besuch auf dem Dach eines Hochhauses mitten im Zentrum Tokios.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins