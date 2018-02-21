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Abenteuer Leben am Sonntag

Johannes on Tour: Crazy Japan

Kabel EinsFolge vom 21.02.2018
Johannes on Tour: Crazy Japan

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.02.2018: Johannes on Tour: Crazy Japan

43 Min.Folge vom 21.02.2018Ab 12

Alltagsstress mit einem menschlichem Roboter, Riesenerfolg mit sinnlosen Erfindungen oder eine Go-Cart Fahrt als Comicfigur verkleidet, mitten über die größte Kreuzung der Welt. Diese Verrücktheiten kann es nur in einer Stadt geben - Tokio. Und es gibt noch mehr crazy Geschichten in Japan, die Johannes Zenglein im Land der aufgehenden Sonne erlebt. Eine besondere Überraschung bietet unserem Reporter ein Besuch auf dem Dach eines Hochhauses mitten im Zentrum Tokios.

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