Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.01.2018: Konservencheck 26
43 Min.Folge vom 05.01.2018Ab 12
Andere Länder - andere Konserven. Heute setzen wir Konservencheck-Koch Ralf Meuser Dosen aus Taiwan, Ungarn und Israel vor. Was ist drin in den Konserven? Und kann unser ahnungsloser Koch daraus etwas Leckeres kochen, das dem kritischen Urteil des Kamerateams standhält?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins