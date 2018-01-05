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Abenteuer Leben am Sonntag

Konservencheck 26

Kabel EinsFolge vom 05.01.2018
Konservencheck 26

Konservencheck 26Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.01.2018: Konservencheck 26

43 Min.Folge vom 05.01.2018Ab 12

Andere Länder - andere Konserven. Heute setzen wir Konservencheck-Koch Ralf Meuser Dosen aus Taiwan, Ungarn und Israel vor. Was ist drin in den Konserven? Und kann unser ahnungsloser Koch daraus etwas Leckeres kochen, das dem kritischen Urteil des Kamerateams standhält?

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