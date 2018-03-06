Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Johannes on Tour: Japan Food

Kabel EinsFolge vom 06.03.2018
Johannes on Tour: Japan Food

Johannes on Tour: Japan FoodJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.03.2018: Johannes on Tour: Japan Food

45 Min.Folge vom 06.03.2018Ab 12

Japanische Küche bedeutet für uns Europäer vor allem Sushi und Miso-Suppe. Doch Sushi ist für die Japaner eher ein schneller Snack zum Mittag. Was steht in Japan auf dem Esstisch? Das will unser Reporter Johannes Zenglein für uns vor Ort herausfinden. In Tokio besucht er "Inakaya", eines der besten Restaurants des Landes. Hollywoodstars schätzen das Lokal für das exzellente Seafood. Und: Echtzeitkochen Gulasch reloaded

Alle verfügbaren Folgen