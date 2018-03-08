Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.03.2018: Topftour Seychellen
46 Min.Folge vom 08.03.2018Ab 12
Der Millionärssalat, die TecTec Suppe und ein Fisch mit Hut - klingt komisch, sind aber alles schmackhafte Gerichte, die im Tropenparadies Seychellen serviert werden. Wir haben die Inselgruppe besucht und dort in die Töpfe der Einheimischen geguckt. Und: HoT: Transsibirische Eisenbahn
