Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.03.2018: Top 5 Achims Lieblingsfisch
45 Min.Folge vom 09.03.2018Ab 12
Ahoi und moin moin! Achim Müller ist auf der Suche nach seinem Lieblingsfisch. Geräuchert, mariniert, frittiert oder doch ganz frisch aus dem Meer? Unser Koch begibt sich auf eine kulinarische Rundreise durch Norddeutschland, um das herauszufinden. Dabei macht er Halt auf dem Hamburger Fischmarkt, in der Fischstäbchen-Fabrik, verschiedenen Manufakturen und darf sogar auf einem echten Fischkutter raus aufs Meer fahren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins