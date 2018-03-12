Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 12.03.2018
Folge vom 12.03.2018: Schmackhafte Schalen

46 Min. Ab 12

Schälen oder nicht schälen - hier scheiden sich die Geister. Manche preisen die Schalen wegen ihrer vielen Vitamine, andere haben Angst vor Pestiziden, oder denken gar, sie sind ungenießbar. Wer hat Recht? Wir klären auf, wo die Schale dran bleiben soll oder wo sie weg muss! Und: GoG Sushi-Burrito

