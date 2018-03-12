Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.03.2018: Schmackhafte Schalen
46 Min.Folge vom 12.03.2018Ab 12
Schälen oder nicht schälen - hier scheiden sich die Geister. Manche preisen die Schalen wegen ihrer vielen Vitamine, andere haben Angst vor Pestiziden, oder denken gar, sie sind ungenießbar. Wer hat Recht? Wir klären auf, wo die Schale dran bleiben soll oder wo sie weg muss! Und: GoG Sushi-Burrito
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins