Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.07.2018: Lifehacks 53 - Mikrowelle
43 Min.Folge vom 31.07.2018Ab 12
Kaum ein Haushalt kommt ohne Mikrowelle aus. Es wird aufgetaut und aufgewärmt, was das Zeug hält. Doch Mikrowellen können noch einiges mehr: Sie sind wahre Küchen-Wunder, solange man weiß sie richtig einzusetzen! Und genau das wollen unsere Internettricktester Sabine und Marc heute herausfinden! Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: Dönersuppe!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
